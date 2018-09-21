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Александр Головин дебютировал за "Монако"

Полузащитник сборной России Александр Головин дебютировал за "Монако". Футболист появился на поле на 72-й минуте.

Головин перешел в "Монако" в летнее трансферное окно из ЦСКА за 30 миллионов евро.
Теги: Головин Монако
Вчера, 23:15
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