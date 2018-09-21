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"Монако" с Головиным не смогл обыграть "Ним"

В матче 6-го тура Лиги 1 "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Нимом". Александр Головин впервые сыграл за княжеский клуб.

Чемпионат Франции

6 тур

"Монако" – "Ним" 1:1

Голы: Бриансон, 19, Фалькао, 27

"Монако": Бенальо, Раджи, Баррека, Глик, Беннассер, Н'Дорам, Диоп (Головин, 72), Тилеманс, Траоре (Силла, 78), Фалькао, Мбула (Грандсир, 61)

"Ним": Бернардони, Либой, Валь (Депрес, 75), Алакуш, Пакье, Бриансон, Бобишон, Тиуб (Диалло, 62), Гийом, Бозок, Рипар

Предупреждения: Гийом, 4, Диалло, 75
Теги: Головин Монако
Вчера, 23:38
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3
(1)
№3 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 00:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Саня смотрелся. И даже чем-то выделялся. И не хуже Фалькао.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 00:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
смотрелся вначале неплохо!Явно был солиднее многих


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Вчера, 23:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
В следующем матче в старте выйдет, будет видно кто куда и что зачем.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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