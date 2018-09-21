"Монако" с Головиным не смогл обыграть "Ним"

В матче 6-го тура Лиги 1 "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Нимом". Александр Головин впервые сыграл за княжеский клуб.Чемпионат Франции6 тур: Бриансон, 19, Фалькао, 27"Монако": Бенальо, Раджи, Баррека, Глик, Беннассер, Н'Дорам, Диоп (Головин, 72), Тилеманс, Траоре (Силла, 78), Фалькао, Мбула (Грандсир, 61)"Ним": Бернардони, Либой, Валь (Депрес, 75), Алакуш, Пакье, Бриансон, Бобишон, Тиуб (Диалло, 62), Гийом, Бозок, РипарПредупреждения: Гийом, 4, Диалло, 75