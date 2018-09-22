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Оливье Жиру является главной трансферной целью "Бешикташа"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру стал приоритетом "Бешикташа", сообщает Fanatik. Турецкий клуб попробует подписать француза зимой.

Жиру стал игроком "Челси" 31 января 2018 года, подписав контракт, рассчитанный на 18 месяцев, с возможностью продления еще на год.
Теги: Жиру Челси Бешикташ Трансферы
Сегодня, 11:42
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