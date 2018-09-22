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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:10
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"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
"Фулхэм" и "Уотфорд" в матче 6-го тура чемпионата Англии сыграли вничью - 1:1.
Чемпионат Англии
6 тур
"Фулхэм" – "Уотфорд" 1:1
Голы: Грэй, 2, Митрович, 78
"Фулхэм": Беттинелли, Фосу-Менса, Чемберс, Моусон (Одои, 46), Сесеньон, Макдональд (Айте, 46), Сери, Йохансен (Ангисса, 64), Шюррле, Митрович, Вьетто
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Дукуре, Хьюз (Фемения, 70), Капу, Перейра (Сема, 90), Грэй (Саксесс, 80), Дини
Предупреждения: Моусон, 30, Фосу-Менса, 32, Холебас, 58
Чемпионат Англии
6 тур
"Фулхэм" – "Уотфорд" 1:1
Голы: Грэй, 2, Митрович, 78
"Фулхэм": Беттинелли, Фосу-Менса, Чемберс, Моусон (Одои, 46), Сесеньон, Макдональд (Айте, 46), Сери, Йохансен (Ангисса, 64), Шюррле, Митрович, Вьетто
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Дукуре, Хьюз (Фемения, 70), Капу, Перейра (Сема, 90), Грэй (Саксесс, 80), Дини
Предупреждения: Моусон, 30, Фосу-Менса, 32, Холебас, 58
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