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"Герта" забила четыре гола "Боруссии" из Менхенгладбаха

В матче 4-го тура Бундеслиги "Герта" оказалась сильнее "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии

4 тур

"Герта" – "Боруссия" М 4:2

Голы: Азар, 29, Ибишевич, 31, Лацаро, 34, Ибишевич, 63, Плеа, 67, Дуда, 73

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Лацаро, Майер, Лустенбергер, Калу, Груич (Шелбред, 72), Дуда (Люккассен, 87), Ибишевич (Зельке, 76), Дилросун

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи (Кюизанс, 77), Вендт, Гинтер, Янчке (Нойхаус, 46), Штробль, Хофман, Закария, Джонсон (Херрман, 46), Плеа, Азар

Предупреждения: Дуда, 18, Штарк, 28, Закария, 56, Херрман, 69
Теги: Герта Боруссия М
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