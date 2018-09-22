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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:10
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
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12:46
Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания (4)
Президент БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет - он руководил клубом с момента основания (4)
"Герта" забила четыре гола "Боруссии" из Менхенгладбаха
В матче 4-го тура Бундеслиги "Герта" оказалась сильнее "Боруссии" из Менхенгладбаха.
Чемпионат Германии
4 тур
"Герта" – "Боруссия" М 4:2
Голы: Азар, 29, Ибишевич, 31, Лацаро, 34, Ибишевич, 63, Плеа, 67, Дуда, 73
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Лацаро, Майер, Лустенбергер, Калу, Груич (Шелбред, 72), Дуда (Люккассен, 87), Ибишевич (Зельке, 76), Дилросун
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи (Кюизанс, 77), Вендт, Гинтер, Янчке (Нойхаус, 46), Штробль, Хофман, Закария, Джонсон (Херрман, 46), Плеа, Азар
Предупреждения: Дуда, 18, Штарк, 28, Закария, 56, Херрман, 69
Чемпионат Германии
4 тур
"Герта" – "Боруссия" М 4:2
Голы: Азар, 29, Ибишевич, 31, Лацаро, 34, Ибишевич, 63, Плеа, 67, Дуда, 73
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Лацаро, Майер, Лустенбергер, Калу, Груич (Шелбред, 72), Дуда (Люккассен, 87), Ибишевич (Зельке, 76), Дилросун
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи (Кюизанс, 77), Вендт, Гинтер, Янчке (Нойхаус, 46), Штробль, Хофман, Закария, Джонсон (Херрман, 46), Плеа, Азар
Предупреждения: Дуда, 18, Штарк, 28, Закария, 56, Херрман, 69
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