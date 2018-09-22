Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд

"Ливерпуль" в матче 6-го тура чемпионата Англии разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0.

Чемпионат Англии

6 тур

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0

Гол: Худт, 10 (авто.), Матип, 22, Салах, 45+3

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Матип, ван Дейк (Гомес, 55), Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум (Кейта, 78), Салах, Фирмино, Шакири (Милнер, 46), Мане

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Таргетт (Армстронг, 55), Бертранд, Худт, Вестергор, Хёйбьерг, Лемина, Редмонд, Ромеу (Беднарек, 55), Лонг (Остин, 78)

Предупреждения: Ромеу, 34, Лемина, 56

"Лестер Сити" – "Хаддерсфилд Таун" 3:1

Гол: Ихеаначо, 20, Мэддисон, 66, Варди, 75 - Йоргенсен, 6

"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Эванс, Магуайр, Амарти, Менди, Геззаль (Грей, 46), Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 85), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 77)

"Хаддерсфилд": Лоссль, Дурм, Лёв, Конголо (Притчард, 72), Шиндлер, Йоргенсен, Биллинг, Муй, ван ла Парра, Качунга (Диахаби, 58), Депуатр

Предупреждения: Ндиди, 19, Геззаль, 43, Конголо, 47
Теги: Ливерпуль Саутгемптон
Сегодня, 18:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.