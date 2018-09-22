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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:10
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"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд
"Ливерпуль" в матче 6-го тура чемпионата Англии разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0.
Чемпионат Англии
6 тур
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0
Гол: Худт, 10 (авто.), Матип, 22, Салах, 45+3
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Матип, ван Дейк (Гомес, 55), Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум (Кейта, 78), Салах, Фирмино, Шакири (Милнер, 46), Мане
"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Таргетт (Армстронг, 55), Бертранд, Худт, Вестергор, Хёйбьерг, Лемина, Редмонд, Ромеу (Беднарек, 55), Лонг (Остин, 78)
Предупреждения: Ромеу, 34, Лемина, 56
"Лестер Сити" – "Хаддерсфилд Таун" 3:1
Гол: Ихеаначо, 20, Мэддисон, 66, Варди, 75 - Йоргенсен, 6
"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Эванс, Магуайр, Амарти, Менди, Геззаль (Грей, 46), Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 85), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 77)
"Хаддерсфилд": Лоссль, Дурм, Лёв, Конголо (Притчард, 72), Шиндлер, Йоргенсен, Биллинг, Муй, ван ла Парра, Качунга (Диахаби, 58), Депуатр
Предупреждения: Ндиди, 19, Геззаль, 43, Конголо, 47
Чемпионат Англии
6 тур
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0
Гол: Худт, 10 (авто.), Матип, 22, Салах, 45+3
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Матип, ван Дейк (Гомес, 55), Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум (Кейта, 78), Салах, Фирмино, Шакири (Милнер, 46), Мане
"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Таргетт (Армстронг, 55), Бертранд, Худт, Вестергор, Хёйбьерг, Лемина, Редмонд, Ромеу (Беднарек, 55), Лонг (Остин, 78)
Предупреждения: Ромеу, 34, Лемина, 56
"Лестер Сити" – "Хаддерсфилд Таун" 3:1
Гол: Ихеаначо, 20, Мэддисон, 66, Варди, 75 - Йоргенсен, 6
"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Эванс, Магуайр, Амарти, Менди, Геззаль (Грей, 46), Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 85), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 77)
"Хаддерсфилд": Лоссль, Дурм, Лёв, Конголо (Притчард, 72), Шиндлер, Йоргенсен, Биллинг, Муй, ван ла Парра, Качунга (Диахаби, 58), Депуатр
Предупреждения: Ндиди, 19, Геззаль, 43, Конголо, 47
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