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"Атлетико" одержал вторую победу в этом сезоне Примеры

Чемпионат Испании

5 тур

"Хетафе" – "Атлетико" 0:2

Гол: Сория, (авто.), Лемар, 60

"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес (Кристофоро, 78), Кабрера, Дьене, Арамбарри, Портильо, Дьедиу (Алехо, 63), Молина (Наварро, 70), Анхель

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис (Годин, 71), Хименес, Эрнандес, Эрнандес, Коке, Сауль, Лемар (Корреа, 80), Гризманн, Коста

Предупреждения: Суарес, 55, Сауль, 82, Хуафран, 84

Удаления: Антунеш, 66
Теги: Атлетико Хетафе
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