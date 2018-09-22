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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
20:55
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17:10
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Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
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Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
"Тоттенхэм" победил в гостях "Брайтон"
"Тоттенхэм" победил "Брайтон" в матче 6-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
Чемпионат Англии
6 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Тоттенхэм" 1:2
Гол: Кноккарт, 90+3 - Кейн, 41, Ламела, 77
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс (Кайал, 21), Прёппер, Кноккарт, Биссума (Локадия, 79), Марч (Джаханбахш, 74), Мюррей
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Дембеле, Лукас (Алли, 78), Эриксен, Алли (Ламела, 68), Кейн
Предупреждения: Триппьер, 49, Кайал, 62, Биссума, 74
Чемпионат Англии
6 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Тоттенхэм" 1:2
Гол: Кноккарт, 90+3 - Кейн, 41, Ламела, 77
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс (Кайал, 21), Прёппер, Кноккарт, Биссума (Локадия, 79), Марч (Джаханбахш, 74), Мюррей
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Дембеле, Лукас (Алли, 78), Эриксен, Алли (Ламела, 68), Кейн
Предупреждения: Триппьер, 49, Кайал, 62, Биссума, 74
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