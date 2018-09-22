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"Тоттенхэм" победил в гостях "Брайтон"

"Тоттенхэм" победил "Брайтон" в матче 6-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Чемпионат Англии

6 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Тоттенхэм" 1:2

Гол: Кноккарт, 90+3 - Кейн, 41, Ламела, 77

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс (Кайал, 21), Прёппер, Кноккарт, Биссума (Локадия, 79), Марч (Джаханбахш, 74), Мюррей

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Дембеле, Лукас (Алли, 78), Эриксен, Алли (Ламела, 68), Кейн

Предупреждения: Триппьер, 49, Кайал, 62, Биссума, 74
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