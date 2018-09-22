"Ливерпуль" впервые в истории клуба стартовал с 7 побед подряд

"Ливерпуль" в 6-м туре чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:0.Для мерсисайдцев эта победа стала 7-й в 7 матчах на старте сезона-2018/19. "Ливерпуль" начал сезон с 7 побед подряд во всех турнирах впервые за свою 126-летнюю историю.