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"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"

"Монпелье" в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции победил "Ниццу" (1:0).

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Монпелье" – "Ницца" – 1:0

Гол: Лаборд, 35.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар, Ле Таллек, Скири, Самбия (Лан, 86), Делор, Лаборд (Шкулетич, 84).

"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи (Маолида, 58), Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен (Макенго, 73), Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 85), Балотелли, Сен-Максимен.

Предупреждения: Илтон, 47. Самбия, 51. Балотелли, 53. Сен-Максимен, 90. Агилар, 90.

"Сент-Этьен" – "Кан" 3:1

Голы: Файр, 31, Хазри, 48 (пен.), Колодзейчак, 65

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Габриэл, 84), Колодзейчак, Перрен, Суботич, М'Вила, Сельнес, Кабелла, Хазри, Амума (Дьони, 63), Салибюр-Илонго (Норден, 72)

"Кан":Самба, Гильберт, Мбенге, Женевуа (Диоманде, 15 (Имору, 46)), Байсс, Файр, Оньянге, Петерс (Тшокунте, 71), Бамму, Бове, Нинга

Предупреждения: Гильберт, 8, Хазри, 34, Диоманде, 35, Мбенге, 46, Колодзейчак, 49
Теги: Монпелье Ницца
Вчера, 23:07
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