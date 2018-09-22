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"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг"

"Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в домашнем матче 6-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" – 1:1.

"Витесс" поднялся на шестое место в турнирной таблице (9 очков). "АДО Ден Хаг" идет девятым (7 очков).
Теги: Витесс Слуцкий
Вчера, 23:40
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№1 Написал: druny77 nizniy (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
.......и хорошо это или плохо????
Регистрация: 31.01.2010 [жалоба]
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