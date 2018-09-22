"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг"

"Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в домашнем матче 6-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" – 1:1."Витесс" поднялся на шестое место в турнирной таблице (9 очков). "АДО Ден Хаг" идет девятым (7 очков).