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"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал" взял верх над "Эспаньолом".

Чемпионат Испании

5 тур

"Реал Мадрид" – "Эспаньол" 1:0

Голы: Асенсио, 41

"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола, Начо, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Сьос (Васкес, 63), Иско (Льоренте, 79), Асенсио, Бензема (Мариано, 60)

"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак, Налдо, Эрмосо, Гранеро, Дардер (Санчес, 55), Рока, Пьятти (Баптистау, 55), Перес (Гарсия, 70), Иглесиас

Предупреждения: Начо, 6, Рока, 26, Лопес, 45+2, Каземиро, 77
Теги: Реал Эспаньол
Вчера, 23:46
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