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Марк Хьюз - о матче с "Ливерпулем": не самый удачный для нас день

Главный тренер "Саутгемптона" Марк Хьюз подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:3).

"Мы давали им создавать моменты в первом тайме. Второй тайм был лучше. Ребята были лучше, остановили несколько хороших атак и имели возможность забить сами. Я рад, что мы временами контролировали игру во втором тайме. В целом, не самый удачный для нас день", - цитирует Хьюза ВВС.
Теги: Хьюз Саутгемптон Ливерпуль
Сегодня, 08:22
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