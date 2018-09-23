Юрген Клопп: "Ливерпуль" одержал заслуженную победу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в 6-м туре чемпионата Англии."Мой план состоял в том, чтобы изменить тактику, но у нас не было времени на тренировки из-за погоды в Ливерпуле.Во втором тайме мы должны были контролировать игру, и это был не самый захватывающий футбол, но мы все еще были достаточно хороши, и одержали заслуженную победу", - цитирует Клоппа ВВС.