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Юрген Клопп: "Ливерпуль" одержал заслуженную победу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в 6-м туре чемпионата Англии.

"Мой план состоял в том, чтобы изменить тактику, но у нас не было времени на тренировки из-за погоды в Ливерпуле.

Во втором тайме мы должны были контролировать игру, и это был не самый захватывающий футбол, но мы все еще были достаточно хороши, и одержали заслуженную победу", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль Саутгемптон
Сегодня, 08:32
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