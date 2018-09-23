Эрнесто Вальверде: у меня еще будет время продлить контракт с "Барселоной"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о том, будет ли он подписать с каталонским клубом новый контракт."У меня есть контракт и есть возможность его продления. Сезон длинный, надо посмотреть, что будет дальше. У меня еще будет время продлить контракт", - цитирует Вальверде TMW.