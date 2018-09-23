Диего Симеоне: это была наша лучшая игра в чемпионате Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Хетафе" (2:0)."Думаю, это была наша лучшая игра в чемпионате Испании. А в целом самым лучшим матчем был Суперкубок УЕФА против "Реала", когда мы большую часть встречи контролировали ход игры. "Хетафе" создавал угрозы, но не создал явных опасных моментов", - цитирует Симеоне Marca.