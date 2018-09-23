"Лион" и "Марсель" почти повторили игру "Зенита" и "Локомотива". Не хватило по одному голу

Чемпионат Франции



6 тур



"Лион" – "Марсель" 4:2



Голы: Ауа, 27, Товен, 39, Траоре, 51, 60, Фекир, 74 (пен.), Н'Джие, 82

Классическое французское противостояние "Олимпиков" завершилось убедительной результативной победой хозяев в 2 мяча. В отличие от "Зенита", "Лион" сегодня победил со счётом 4:2, однако удаление в составе гостей тоже случилось и произошло оно в районе 83-й минуты игры.: Лопеш, Дюбуа, Менди, Марсело, Денайер, Диоп (Тусар, 75), Альваро, Ауа, Траоре, Депай (Дембеле, 60), Фекир (Терье, 88): Пеле, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман (Н'Джие, 76), Густаво, Сансон, Пайет, Окампос (Камара, 64), Товен, Митроглу (Жермен, 64): Диоп, 30, Стротман, 35, Густаво, 66: Чалета-Цар, 83