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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роналду и Месси пропустят церемонию награждения лучшего игрока года ФИФА
Один из трех претендентов на "Золотой мяч", нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА.
Дело в напряженном графике футболиста: сейчас португалец готовится к матчу против "Болоньи", который пройдет 26 сентября.
Напомним, в тройку претендентов на получение "Золотого мяча" вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.
Ранее о своем отсутствии на церемонии объявил также Лионель Месси. Аргентинец пропустит это событие по личным причинам.
El Mundo Deportivo
Дело в напряженном графике футболиста: сейчас португалец готовится к матчу против "Болоньи", который пройдет 26 сентября.
Напомним, в тройку претендентов на получение "Золотого мяча" вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.
Ранее о своем отсутствии на церемонии объявил также Лионель Месси. Аргентинец пропустит это событие по личным причинам.
El Mundo Deportivo
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