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Роналду и Месси пропустят церемонию награждения лучшего игрока года ФИФА

Один из трех претендентов на "Золотой мяч", нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА.

Дело в напряженном графике футболиста: сейчас португалец готовится к матчу против "Болоньи", который пройдет 26 сентября.

Напомним, в тройку претендентов на получение "Золотого мяча" вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

Ранее о своем отсутствии на церемонии объявил также Лионель Месси. Аргентинец пропустит это событие по личным причинам.

El Mundo Deportivo
Теги: Роналду Месси Салах Модрич
Сегодня, 12:20
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№1 Написал: Иван1969 Москва (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не хочет порадоваться за "брата" Модрича.....
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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