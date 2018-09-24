В Швейцарии фанаты выступили против киберспорта и забросали поле геймпадами (фото)

Швейцарские болельщики провели акцию протеста против киберспорта на матче между "Янг Бойз" и "Базелем" (7:1).Игра была приостановлена из-за того, что фанаты забросали поле геймпадами от PlayStation, выступая против того, что клубы активно вкладывают деньги в развитие своих киберспортивных команд.Также на трибунах было вывешено несколько баннеров.