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В Швейцарии фанаты выступили против киберспорта и забросали поле геймпадами (фото)

Швейцарские болельщики провели акцию протеста против киберспорта на матче между "Янг Бойз" и "Базелем" (7:1).

Игра была приостановлена из-за того, что фанаты забросали поле геймпадами от PlayStation, выступая против того, что клубы активно вкладывают деньги в развитие своих киберспортивных команд.

В Швейцарии фанаты выступили против киберспорта и забросали поле геймпадами (фото)


Также на трибунах было вывешено несколько баннеров.
Сегодня, 12:41
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(4)
№7 Написал: Sesk (Сегодня, 14:38) #
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online

Цитата: CSKA085
все правильно,киберспорт фуфло

Самое лучшее средство наесть живот и отрастить толстую задницу.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
а я с ними согласен...не, джойстик выкидывать - мощно..но всё это полный бред. хобби.не более. но никак не спорт.и на это не должны выделять какие либо деньги.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
все правильно,киберспорт фуфло
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: honey (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
да и насрать на них.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Геймпад 5000р стоит. Лучше б мне прислали flushed
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
забросали поле геймпадами от PlayStation, аж одна шт
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо живут, геймпадами разбрасываются)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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