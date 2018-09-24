Нелепейший автогол из китайской Суперлиги (видео)

Защитник команды "Гуанчжоу Фули" Хуан Чжэньюй забил очень нелепый гол в ворота собственной команды в матче китайской Суперлиги против "Чунцин Лифань".Нападающий "Чунцин" получил мяч на фланге в окружении сразу двух защитников на 58-й минуте игры, но сумел технично обработать мяч и выйти один-на-один с вратарем «Гуанчжоу». Удар форварда не достиг цели, после чего мяч в суматохе отскочил к еще одному защитнику Йи Тену. Тот попытался выбить мяч из собственной штрафной, но попал в спину собственному партнеру и уже от Чжэньюя мяч отскочил в ворота "Гуанчжоу".Стоит отметить, что спустя 10 минут после курьезного автогола футболисты "Гуанчжоу" сумели сравнять счет благодаря точному удару Сяо Чжи и встреча завершилась со счетом 1:1.