УЕФА готовит реформы в еврокубках

Глава "Ювентуса" Андреа Аньелли подтвердил, что УЕФА заканчивает прорабатывать новый еврокубковый турнир. Также он рассказал об изменениях в Лиге Европы."Мы заканчиваем работу над третьим еврокубковым турниром. Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. Также рассматривается возможность сократить количество команд в Лиге Европы — с 48 до 32.Мы хотим большего баланса в этом фантастическом спорте, потому что он остается самым красивым видом спорта в мире. Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и "Бенфика". Но сейчас сложно увидеть их наверху из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии. Футбол за последние десять лет вырос с невероятной скоростью", — цитирует Аньелли Football Italia.