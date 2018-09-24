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УЕФА готовит реформы в еврокубках

Глава "Ювентуса" Андреа Аньелли подтвердил, что УЕФА заканчивает прорабатывать новый еврокубковый турнир. Также он рассказал об изменениях в Лиге Европы.

"Мы заканчиваем работу над третьим еврокубковым турниром. Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. Также рассматривается возможность сократить количество команд в Лиге Европы — с 48 до 32.

Мы хотим большего баланса в этом фантастическом спорте, потому что он остается самым красивым видом спорта в мире. Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и "Бенфика". Но сейчас сложно увидеть их наверху из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии. Футбол за последние десять лет вырос с невероятной скоростью", — цитирует Аньелли Football Italia.

Football Italia
Теги: УЕФА Ювентус
Сегодня, 15:16
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№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
Очередную говночашку разрабатывают,лучше бы доходы увеличили в говночашке,а не увеличивали их количество

в точку, чтоб за группу лямов так 8-10 хотя б можно было бы заработать

Согласен,чтобы мотивация была у клубов биться в этом турнире,тогда и трибуны будут заполняться,а то иной раз включишь эту ЛЕ,а там пустые трибуны и атмосфера мрачная и унылая,смотреть то не хочется,не то что играть
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Очередную говночашку разрабатывают,лучше бы доходы увеличили в говночашке,а не увеличивали их количество

в точку, чтоб за группу лямов так 8-10 хотя б можно было бы заработать
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:36) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередную говночашку разрабатывают,лучше бы доходы увеличили в говночашке,а не увеличивали их количество
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: prime
Они не в курсе что даже Ле многие клубы воспринимают как обузу?

Не ваши ли фаны вместе с конями считают этот кубок не намного ниже лиги чемпионов???
Кто взахлеб им хвалится?

Сложно считать тот турнир обузой, который по уровню для наших клубов. Мы разве претенденты на его из года в год (ЛЕ)?Другое дело, что он малоинтересен в плане финансов. А так там страстей на поле бывает вполне предостаточно и порой веселее некоторых матчей ЛЧ.

Ну а собственно что такое ЛЧ для наших клубов? Только заработки. 1/8 финала - редкость, а дальше только если дикий фарт.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 15:55) #
  • -3
  •  (3)

УЕФА нужно быть по-конкретнее в организации турниров - давно пора просто сделать:
-Клубный Чемпионат Европы - Лига -А (вместо Лиги Чемпионов) и
-Клубный Чемпионат Европы - Лига - В ( вместо Лиги Европы)...
Нынешняя Лига Европы - это турнир, ну, совершенно НЕ О ЧЁМ !!!
- и еще - Кубок Европы среди клубов ( бывший Кубок обладателей кубков)
Лучше бы в УЕФА и ФИФА подумали о совершенствовании некоторых Правил, которые бы способствовали улучшению и динамике Игры - вот это было бы дело !!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:52) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Они не в курсе что даже Ле многие клубы воспринимают как обузу?

Не ваши ли фаны вместе с конями считают этот кубок не намного ниже лиги чемпионов???
Кто взахлеб им хвалится?

Цитата: dekkaktus
Цитата: Городовой
Они не в курсе что даже Ле многие клубы воспринимают как обузу?Какой третий турнир?Лига аутсайдеров,лига седьмых мест?Или отдельный турнир тех кто в кофе низко?Лига Андорры,Люксембурга,Чехии и Молдавии уверен будет зрелищна.


как только суммы бонусов за участие начнут подымать в разы, так сразу и перестанут воспринимать турнир как обузу...

а с чего там бонусы поднимутся если он никому неинтересен?
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Городовой
Они не в курсе что даже Ле многие клубы воспринимают как обузу?Какой третий турнир?Лига аутсайдеров,лига седьмых мест?Или отдельный турнир тех кто в кофе низко?Лига Андорры,Люксембурга,Чехии и Молдавии уверен будет зрелищна.


как только суммы бонусов за участие начнут подымать в разы, так сразу и перестанут воспринимать турнир как обузу...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Они не в курсе что даже Ле многие клубы воспринимают как обузу?Какой третий турнир?Лига аутсайдеров,лига седьмых мест?Или отдельный турнир тех кто в кофе низко?Лига Андорры,Люксембурга,Чехии и Молдавии уверен будет зрелищна.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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