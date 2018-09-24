Дидье Дешам - лучший тренер сезона по версии ФИФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером по итогам минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду специалисту вручили на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Лондоне.На чемпионате мира - 2018, который прошел в России, сборная Франции под руководством Дешама заняла первое место, обыграв в финале команду Хорватии (4:2).