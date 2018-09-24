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Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

В сезоне-2016/17 Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018, где проиграл Франции (2:4).

Помимо хорвата на это звание претендовали форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах.
Теги: Модрич Реал
Вчера, 23:00
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(3)
№4 Написал: spiri (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Только Дзюба,идите нахрен!!! smile


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кубок, вымпел и диплом получать будет прямо на нарах?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
ПиздИте!!!
Смолов!


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
логично


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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