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Лука Модрич: хотел бы поздравить Роналду и Салаха. У вас еще будет возможность выиграть трофей

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич после вручения приза лучшего игрока ФИФА 2018 года отдал должное своим конкурентам - Мохамеду Салаху и Криштиану Роналду, которые также претендовали на эту награду.

"В первую очередь я хотел бы поздравить Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду с тем сезоном, который они провели. Уверен, что в будущем у вас будет еще одна возможность выиграть трофей", - цитирует Модрича Goal.com.

Теги: Модрич Роналду Салах
Вчера, 23:27
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№2 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
СтрашОн Лука, если честно о
Но "с лица воды не пить"!
Поздравлялки и все такое!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Смокинг в полоску в стиле "тюремный рокер" будет ему к лицу.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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