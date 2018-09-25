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Лионель Месси впервые проголосовал за Роналду

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, занявший второе место, поставил на первое место Рафаэля Варана, на второе – Луку Модрича, а на третье – Антуана Гризманна, не включив в свой список Лионеля Месси.

Месси на первое место поставил Модрича, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Роналду.
Теги: Месси Роналду Модрич
Сегодня, 01:04
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