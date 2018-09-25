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Головин попал в заявку "Монако" на предстоящий матч

Наставник "Монако" Леонарду Жардим определил 19 футболистов, которые войдут в заявку на домашний матч 7-го тура чемпионата Франции против "Анже", сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Бенальо, Си;

Защитники: Глик, Хенрихс, Жемерсон, Раджи, Сидибе;

Полузащитники: Аолу, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н’Дорам, Тилеманс, Адама Траоре, Дьоп;

Нападающие: Фалькао, Пеллегри.

Матч "Монако" — "Анже" пройдёт на стадионе "Луи II" 25 сентября.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 08:20
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