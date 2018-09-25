Президент ФФУ: введем систему VAR со следующего сезона

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда в Премьер-лиге будет внедрена система видеоассистентов судей (VAR)"Нам важно протестировать систему, дать время приноровиться к нововведениям арбитрам. Выбрали систему как в Польше. Там мобильная система, она приезжает на стадион, подключается к транслятору. В автобусе находится бригада помощников, специалистов, которая обеспечивает работу VAR.Совместно с ФИФА и польскими коллегами проводим переговоры и закупаем ту технику, чтобы у нас была такая мобильная команда. Со следующего года мы будем готовы ввести эту систему повсеместно", - сказал Павелко.