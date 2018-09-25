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Президент ФФУ: введем систему VAR со следующего сезона

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда в Премьер-лиге будет внедрена система видеоассистентов судей (VAR)

"Нам важно протестировать систему, дать время приноровиться к нововведениям арбитрам. Выбрали систему как в Польше. Там мобильная система, она приезжает на стадион, подключается к транслятору. В автобусе находится бригада помощников, специалистов, которая обеспечивает работу VAR.

Совместно с ФИФА и польскими коллегами проводим переговоры и закупаем ту технику, чтобы у нас была такая мобильная команда. Со следующего года мы будем готовы ввести эту систему повсеместно", - сказал Павелко.

Футбол 1
Сегодня, 10:40
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:29) #
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Будут укры с видеокамерами на перекладинах ворот сидеть???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 10:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
зачем нам новости из стана этих...


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
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