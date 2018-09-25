Bloomberg: Абрамович рассчитывает получить за "Челси" не менее 3 миллиардов фунтов

Владелец "Челси" Роман Абрамович все еще рассматривает вариант продажи клуба.Российский миллиардер готов расстаться со своим детищем за сумму не меньше, чем 3 миллиарда фунтов стерлингов.Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов.По версии Bloomberg, российский бизнесмен продает "Челси" из-за желания уберечь активы от возможных американских санкций.