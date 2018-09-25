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Bloomberg: Абрамович рассчитывает получить за "Челси" не менее 3 миллиардов фунтов

Владелец "Челси" Роман Абрамович все еще рассматривает вариант продажи клуба.

Российский миллиардер готов расстаться со своим детищем за сумму не меньше, чем 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов.

По версии Bloomberg, российский бизнесмен продает "Челси" из-за желания уберечь активы от возможных американских санкций.

Bloomberg

Теги: Челси Абрамович
Сегодня, 11:15
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(1)
№5 Написал: KARASS (Сегодня, 13:04) #
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online

и в Москву за покупкой ЦСКА stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:56) #
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Цитата: dekkaktus
продавай Челси, и создавай клуб на Чукотке, строй там стадион, выводи его в ПЛ и борись с ним за победу в ЛЧ, все будут довольны))

он скорее израильский клуб купит


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:34) #
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Хоть триллиона - все равно все отберут. Такая фаза противостояния с "партнерами". Англиканские массоны сами платить за Брекзит что-ли будут???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Ромчик продаст Челси и купит "Ростов".
Мы вернем Бердыева в Ростов.
И выйграем лигу чемпионов.Все просто.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Краснодар»
продавай Челси, и создавай клуб на Чукотке, строй там стадион, выводи его в ПЛ и борись с ним за победу в ЛЧ, все будут довольны))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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