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Азар на следующей неделе должен продлить контракт с "Челси"

По информации TMW, полузащитник "Челси" Эден Азар согласовал условия нового контракта с лондонским клубом.

Отмечается, что официально о подтверждении сделки может быть объявлено на следующей неделе. Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года.

Нынешний контракт Азара с "Челси" истекает в 2020 году. Он выступает за "синих" с 2012-го, дважды взяв с командой титул чемпиона Англии.

TMW
Теги: Азар Челси
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь в Реал сватали...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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