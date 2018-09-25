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Российский болельщик сделал предложение девушке во время матча "Валенсии" (видео)

15 сентября "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Бетисом" в матче четвертого тура чемпионата Испании.

Прямо во время матча на стадионе "Месталья" россиянин сделал предложение своей девушке. По его словам, он проживает в Москве, но неистово болеет за "летучих мышей", поэтому и решил посетить игру с "Бетисом" вживую. После окончания встречи пара сфотографировалась в подтрибунном помещении с Денисом Черышевым.

Теги: Валенсия
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