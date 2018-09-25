Российский болельщик сделал предложение девушке во время матча "Валенсии" (видео)

???



Ion es un valencianista ?? que no quiso perder la oportunidad de perdirle matrimonio a su novia en Mestalla ante la ?? de miles de espectadores ???



?VIVA EL AMOR! ????? pic.twitter.com/w6RzhHOpKl — Valencia CF ?? (@valenciacf) September 25, 2018

15 сентября "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Бетисом" в матче четвертого тура чемпионата Испании.Прямо во время матча на стадионе "Месталья" россиянин сделал предложение своей девушке. По его словам, он проживает в Москве, но неистово болеет за "летучих мышей", поэтому и решил посетить игру с "Бетисом" вживую. После окончания встречи пара сфотографировалась в подтрибунном помещении с Денисом Черышевым.