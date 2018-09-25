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Александр Головин впервые сыграет в стартовом составе "Монако"

"Монако" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата Франции против "Анже".

С первых минут у "монегасков" сыграет российский полузащитник Александр Головин. Это будет его первая игра в стартовом составе. Ранее он вышел на замену в игре с "Нимом" (1:1), но не отметился результативными действиями.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 19:02
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