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"Ницца" одержала победу над "Нантом"

"Ницца" обыграла "Нант" в 7-м туре чемпионата Франции - 2:1.

Чемпионат Франции

7 тур

"Нант" – "Ницца" 1:2

Гол: Сала, 58 - Жалле, 32, Макенго, 71

"Нант": Тэтэрушану, Кватен, Лима, Миазга, Крхин (Мутуссами, 77), Мбоджи, Ронжье, Бошилья (Евангелиста, 75), Сала (Кулибали, 80), Уорис, Лимбомбе

"Ницца": Бенитес, Жалле (Аттал, 76), Коли, Сарр, Бонфин, Эрей, Макенго, Лис-Мелу, Сент-Максимен (Срарфи, 81), Тамез, Маолида (Сако, 89)

Предупреждения: Лис-Мелу, 37, Коли, 52, Миазга, 78
Теги: Ницца Нант
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