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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бенедикт Хеведес вошел в сборную худших игроков года по версии Marca
Испанское издание Marca опубликовала символическую сборную из худших футболистов 2018 года.
В этот список вошел защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Ювентус".
В сборную худших игроков года по версии Marca вошли также Лорис Кариус ("Ливерпуль"/"Бешикташ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Виктор Нильссон-Линделёф ("Манчестер Юнайтед"), Месут Озил ("Арсенал", Лондон), Уэсли Снейдер ("Ницца"/"Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"/"Милан"), Гансо ("Севилья"/"Амьен"), Алексис Санчес ("Арсенал"/"Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити"), Лусиано Вьетто ("Атлетико"/"Валенсия"/"Фулхэм").
В этот список вошел защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Ювентус".
В сборную худших игроков года по версии Marca вошли также Лорис Кариус ("Ливерпуль"/"Бешикташ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Виктор Нильссон-Линделёф ("Манчестер Юнайтед"), Месут Озил ("Арсенал", Лондон), Уэсли Снейдер ("Ницца"/"Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"/"Милан"), Гансо ("Севилья"/"Амьен"), Алексис Санчес ("Арсенал"/"Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити"), Лусиано Вьетто ("Атлетико"/"Валенсия"/"Фулхэм").
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