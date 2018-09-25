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Бенедикт Хеведес вошел в сборную худших игроков года по версии Marca

Испанское издание Marca опубликовала символическую сборную из худших футболистов 2018 года.

В этот список вошел защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Ювентус".

В сборную худших игроков года по версии Marca вошли также Лорис Кариус ("Ливерпуль"/"Бешикташ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Виктор Нильссон-Линделёф ("Манчестер Юнайтед"), Месут Озил ("Арсенал", Лондон), Уэсли Снейдер ("Ницца"/"Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"/"Милан"), Гансо ("Севилья"/"Амьен"), Алексис Санчес ("Арсенал"/"Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити"), Лусиано Вьетто ("Атлетико"/"Валенсия"/"Фулхэм").
Теги: Локомотив Хеведес
Сегодня, 23:22
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну это явно сборная худших игроков топовых и околотоповых клубов топовых чемпионатов.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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