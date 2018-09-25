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"Эспаньол" одержал победу над "Эйбаром"

"Эспаньол" обыграл "Эйбар" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 1:0.

Чемпионат Испании

6 тур

"Эспаньол" – "Эйбар" 1:0

Голы: Эрмосо, 68

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Дидак, Росалес, Дуарте, Рока, Мелендо (Санчес, 79), Дардер, Пьятти, Гарсия (Иглесиас, 61), Баптистау (Перес, 71)

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Сасета, Бигас, Альварес (Энрич, 78), Бласис, Хордан, Орельяна, Милья (Эскаланте, 61), Кардона (Шарлес, 64)

Предупреждения: Гарсия, 25, Баптистау, 60, Хордан, 66, Бигас, 74
Теги: Эспаньол Эйбар
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