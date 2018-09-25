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"Манчестер Сити" вышел в следующий раунд Кубка английской лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Оксфорд Юнайтед" на своём поле проиграл "Манчестер Сити".

Кубок Английской лиги

3 раунд

"Оксфорд Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Жезус, 36, Марез, 79, Фоден, 90+2.

"Оксфорд": Митчелл, Гарбатт, Дики, Нелсон, Хэнсон (Генри, 67), Баптист, Брэннаган (Раффлс, 55), Холмс (Смит, 77), Лонг, Уайт, Обика.

"Манчестер Сити": Мурич, Стоунз, Отаменди, Компани, Данило, Зинченко, Фоден, Д. Силва (Гюндоган, 63), Марез (Бернабе, 86), Диас (Стерлинг, 55), Жезус.

"Миллуолл" – "Фулхэм" 1:3

Голы: Брайан, 7, Торре, 52, Эллиот, 61, Кристи, 67

"Миллуолл": Эймос, Уоллес, Маклафлин, Купер, Фергюсон (Уоллес, 88), Танниклифф, Скалак (Ромео, 46), Караджан (Уильямс, 74), О'Брайен, Эллиот, Грегори

"Фулхэм": Рико, Маршан, Рим (Одои, 62), Сессейон, Брайан, Кристи, Ангисса, Макдональд, Торре (Орилей, 85), Камара, Айте (Элиот, 81)
Теги: Манчестер Сити
Вчера, 23:47
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