Легенда "Бенфики" объявил о завершении карьеры

Центральный защитник португальской "Бенфики" Луизао завершил профессиональную карьеру футболиста, сообщает официальный сайт "орлов".Как говорится в сообщении, 25 сентября прошла церемония прощания игрока с клубом. Во время мероприятия бразилец не смог сдержать слез.37-летний Луизао выступал за "Бенфику" с 2003 года. В его активе 522 матча, 45 забитых мячей и 18 результативных передач в составе португальской команды.Также с 2001 по 2011 год защитник защищал цвета национальной команды Бразилии.