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Легенда "Бенфики" объявил о завершении карьеры

Центральный защитник португальской "Бенфики" Луизао завершил профессиональную карьеру футболиста, сообщает официальный сайт "орлов".

Как говорится в сообщении, 25 сентября прошла церемония прощания игрока с клубом. Во время мероприятия бразилец не смог сдержать слез.

37-летний Луизао выступал за "Бенфику" с 2003 года. В его активе 522 матча, 45 забитых мячей и 18 результативных передач в составе португальской команды.

Также с 2001 по 2011 год защитник защищал цвета национальной команды Бразилии.

"Газета.ру"
Теги: Бенфика
Сегодня, 04:04
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