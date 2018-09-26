Игорь Яновский: Головин не понимает, что ему делать на поле

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:05
Депутат Госдумы: почему завод "Газпрома" находится в Астрахани, а деньги идут "Зениту", а не "Волгарю"? (5)
Депутат Госдумы: почему завод "Газпрома" находится в Астрахани, а деньги идут "Зениту", а не "Волгарю"? (5)
00:04
«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ (2)
«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ (2)
Вчера, 23:28
"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"
"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"
Вчера, 23:26
"Эспаньол" одержал победу над "Эйбаром"
"Эспаньол" одержал победу над "Эйбаром"
Вчера, 22:43
"Ницца" одержала победу над "Нантом"
"Ницца" одержала победу над "Нантом"
Вчера, 22:14
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (2)
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (2)
Вчера, 22:13
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
Вчера, 21:53
"Монако" дома проиграл "Анже", Головин отыграл весь матч (21)
"Монако" дома проиграл "Анже", Головин отыграл весь матч (21)
Вчера, 21:37
"Вердер" вышел на второе место в бундеслиге
"Вердер" вышел на второе место в бундеслиге
Вчера, 21:05
Василий Уткин: болельщики в России – это погрешность (12)
Василий Уткин: болельщики в России – это погрешность (12)
Вчера, 20:28
Иско пропустит месяц из-за аппендицита
Иско пропустит месяц из-за аппендицита
Вчера, 20:24
Валерий Баринов: в "Локомотиве" есть задержки премиальных (10)
Валерий Баринов: в "Локомотиве" есть задержки премиальных (10)
Вчера, 20:14
Французские телевизионщики эпично представили Головина (фото) (13)
Французские телевизионщики эпично представили Головина (фото) (13)
Вчера, 20:09
Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии (5)
Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии (5)
Вчера, 19:17
Андрей Ещенко опубликовал фотографию из бани (10)
Андрей Ещенко опубликовал фотографию из бани (10)
Вчера, 19:03
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
Вчера, 18:29
На матч Россия - Швеция продано 25 тысяч билетов
На матч Россия - Швеция продано 25 тысяч билетов
Вчера, 18:27
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (17)
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (17)
Игорь Яновский: Головин не понимает, что ему делать на поле
Бывший полузащитник ЦСКА и ПСЖ Игорь Яновский поделился мнением об игре Александра Головина за "Монако" против "Анже" (0:1).
"Видно, что у "Монако" отсутствует внятная игра. Даже не знаю, почему. Естественно, Головину тяжело в такой ситуации, когда команда явно не на ходу. Футболисты просто не понимают, во что им надо играть… Связи на поле не просматриваются. Проблема в том, что на Головина мало играли, пасовали. Он открывался, пытался вести игру. Но ему отдавали какие-то небрежные передачи. Тяжело было зацепиться. Однако Головин всё равно старался находить свободные зоны. Мне кажется, просто пока не поставлена игра в целом. Ребята не знают, куда бежать, кому отдавать. Все жиденько, скажем так. Александр пока не понимает, что ему делать в такой ситуации на поле. Но ему самому нужно быть немного понаглее, чаще брать игру на себя, вести за собой, заводить партнёров. Даже если не получает передач, всё равно находить мяч, вступать в отбор и так далее. Один раз получится – дальше пойдёт гораздо лучше", - цитирует Яновского "Спорт-Экспресс".
"Видно, что у "Монако" отсутствует внятная игра. Даже не знаю, почему. Естественно, Головину тяжело в такой ситуации, когда команда явно не на ходу. Футболисты просто не понимают, во что им надо играть… Связи на поле не просматриваются. Проблема в том, что на Головина мало играли, пасовали. Он открывался, пытался вести игру. Но ему отдавали какие-то небрежные передачи. Тяжело было зацепиться. Однако Головин всё равно старался находить свободные зоны. Мне кажется, просто пока не поставлена игра в целом. Ребята не знают, куда бежать, кому отдавать. Все жиденько, скажем так. Александр пока не понимает, что ему делать в такой ситуации на поле. Но ему самому нужно быть немного понаглее, чаще брать игру на себя, вести за собой, заводить партнёров. Даже если не получает передач, всё равно находить мяч, вступать в отбор и так далее. Один раз получится – дальше пойдёт гораздо лучше", - цитирует Яновского "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.