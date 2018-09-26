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Игорь Яновский: Головин не понимает, что ему делать на поле

Бывший полузащитник ЦСКА и ПСЖ Игорь Яновский поделился мнением об игре Александра Головина за "Монако" против "Анже" (0:1).

"Видно, что у "Монако" отсутствует внятная игра. Даже не знаю, почему. Естественно, Головину тяжело в такой ситуации, когда команда явно не на ходу. Футболисты просто не понимают, во что им надо играть… Связи на поле не просматриваются. Проблема в том, что на Головина мало играли, пасовали. Он открывался, пытался вести игру. Но ему отдавали какие-то небрежные передачи. Тяжело было зацепиться. Однако Головин всё равно старался находить свободные зоны. Мне кажется, просто пока не поставлена игра в целом. Ребята не знают, куда бежать, кому отдавать. Все жиденько, скажем так. Александр пока не понимает, что ему делать в такой ситуации на поле. Но ему самому нужно быть немного понаглее, чаще брать игру на себя, вести за собой, заводить партнёров. Даже если не получает передач, всё равно находить мяч, вступать в отбор и так далее. Один раз получится – дальше пойдёт гораздо лучше", - цитирует Яновского "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин Монако
Сегодня, 06:03
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