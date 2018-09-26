Дмитрий Рыболовлев готов продать "Монако"

Российский бизнесмен и президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев готов продать акции княжеского клуба.По информации Le10Sport, Рыболовлев намерен продать "Монако" ради того, чтобы на вырученные средства приобрести один из крупнейших европейских клубов. Отмечается, что бизнесмен заинтересован в покупке одного из клубов чемпионата Англии.Издание подчеркивает, что на руках у Рыболовлева есть несколько предложений о покупке "Монако". В частности, в клубе заинтересованы инвесторы из США и ОАЭ.