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Самюэль Это'О: Мбаппе заменит Месси на ближайшие 15 лет

Экс-нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О рассказал о будущем Килиана Мбаппе.

"Мбаппе заменит Месси на ближайшие 15 лет. Француз просто феноменален!", – сказал Это’О.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с прошлого сезона. Футболист был включен в сборную мира 2018 года по версии ФИФА.

A Bola
Теги: Это’О Мбаппе Месси
Сегодня, 10:17
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№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мбапе конечно красавчик, но таким как месси он не будет.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Реал»
ну это врядли
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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