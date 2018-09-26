Самюэль Это'О: Мбаппе заменит Месси на ближайшие 15 лет

Экс-нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О рассказал о будущем Килиана Мбаппе."Мбаппе заменит Месси на ближайшие 15 лет. Француз просто феноменален!", – сказал Это’О.Мбаппе выступает за "ПСЖ" с прошлого сезона. Футболист был включен в сборную мира 2018 года по версии ФИФА.