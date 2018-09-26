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Франческо Тотти: после чемпионства "Ромы" даже монахи из монастыря просили у меня автограф

Экс-капитан итальянской "Ромы" Франческо Тотти рассказал о своей популярности в Риме.

"Через неделю после победы в чемпионате, мы были в ресторане, где находилось много поклонников "Ромы". Люди увидели, что я там, и вся толпа повалила ко мне. Единственный способ убежать — это перебраться через стену монастыря. Что я и сделал.

В темноте я увидел человека с фонарем, это был монах, который спросил меня, что я там делаю. Затем он проводил меня до ворот и тоже попросил автограф и фотографию", — цитирует Тотти Football Italia.
Теги: Тотти Рома
Сегодня, 11:20
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