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ФИФА планирует изменить правила трансферных переходов

Международная федерация футбола (ФИФA) планирует пересмотреть существующую систему трансферов.

На днях в Лондоне состоялась встреча представителей клубов, лиг и игроков, на которой также присутствовали члены национальных футбольных ассоциаций, конфедераций и руководства ФИФА. На встрече было выдвинуто несколько предложений, которые направлены на повышения прозрачности системы проведения трансферов.

Вот некоторые из предложений:

- Создание компании-посредника для централизации операций по трансферам, выплатам агентам, выплатам за аренду игроков, а также для упрощения процесса оформления трансфера.

- Введение специальной электронной системы, которая была бы универсальна, как для регистрации трансферов внутри национальных чемпионатов, так и на международном уровне.

- Создание новых правил относительно выплат агентам за предоставление услуг игрокам, а также введение единой системы регистрации агентов.

- Введение лимита на число аренд игроков для отдельного клуба

Решения по данным пунктам будут приняты Советом ФИФА на заседании 26 октября.

FIFA
Теги: ФИФА
Сегодня, 11:38
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:59) #
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Цитата: Босх
фуфло полное...
какое агентство?
Упырь сидящий в Лондоне будет давать разрешение на аренду Ростовом Дзюбы ? и что это даст?
что за нах*

как что, даст присосаться к кормушке с трансферами, будут иметь с каждого перехода зеленые бумажки


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Ростов»
фуфло полное...
какое агентство?
Упырь сидящий в Лондоне будет давать разрешение на аренду Ростовом Дзюбы ? и что это даст?
что за нах*


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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