ФИФА планирует изменить правила трансферных переходов

Международная федерация футбола (ФИФA) планирует пересмотреть существующую систему трансферов.На днях в Лондоне состоялась встреча представителей клубов, лиг и игроков, на которой также присутствовали члены национальных футбольных ассоциаций, конфедераций и руководства ФИФА. На встрече было выдвинуто несколько предложений, которые направлены на повышения прозрачности системы проведения трансферов.Вот некоторые из предложений:- Создание компании-посредника для централизации операций по трансферам, выплатам агентам, выплатам за аренду игроков, а также для упрощения процесса оформления трансфера.- Введение специальной электронной системы, которая была бы универсальна, как для регистрации трансферов внутри национальных чемпионатов, так и на международном уровне.- Создание новых правил относительно выплат агентам за предоставление услуг игрокам, а также введение единой системы регистрации агентов.- Введение лимита на число аренд игроков для отдельного клубаРешения по данным пунктам будут приняты Советом ФИФА на заседании 26 октября.