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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ФИФА планирует изменить правила трансферных переходов
Международная федерация футбола (ФИФA) планирует пересмотреть существующую систему трансферов.
На днях в Лондоне состоялась встреча представителей клубов, лиг и игроков, на которой также присутствовали члены национальных футбольных ассоциаций, конфедераций и руководства ФИФА. На встрече было выдвинуто несколько предложений, которые направлены на повышения прозрачности системы проведения трансферов.
Вот некоторые из предложений:
- Создание компании-посредника для централизации операций по трансферам, выплатам агентам, выплатам за аренду игроков, а также для упрощения процесса оформления трансфера.
- Введение специальной электронной системы, которая была бы универсальна, как для регистрации трансферов внутри национальных чемпионатов, так и на международном уровне.
- Создание новых правил относительно выплат агентам за предоставление услуг игрокам, а также введение единой системы регистрации агентов.
- Введение лимита на число аренд игроков для отдельного клуба
Решения по данным пунктам будут приняты Советом ФИФА на заседании 26 октября.
FIFA
На днях в Лондоне состоялась встреча представителей клубов, лиг и игроков, на которой также присутствовали члены национальных футбольных ассоциаций, конфедераций и руководства ФИФА. На встрече было выдвинуто несколько предложений, которые направлены на повышения прозрачности системы проведения трансферов.
Вот некоторые из предложений:
- Создание компании-посредника для централизации операций по трансферам, выплатам агентам, выплатам за аренду игроков, а также для упрощения процесса оформления трансфера.
- Введение специальной электронной системы, которая была бы универсальна, как для регистрации трансферов внутри национальных чемпионатов, так и на международном уровне.
- Создание новых правил относительно выплат агентам за предоставление услуг игрокам, а также введение единой системы регистрации агентов.
- Введение лимита на число аренд игроков для отдельного клуба
Решения по данным пунктам будут приняты Советом ФИФА на заседании 26 октября.
FIFA
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