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Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес сможет сыграть с "Реалом"

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес сможет сыграть в матче чемпионата Испании с "Реалом", передает официальный сайт "матрасников".

Отмечается, что травма уругвайца оказалась не слишком серьезной.

Напомним, что Хименес получил повреждение в матче 25 сентября с "Уэской" (3:0), после чего прошел обследование.
Теги: Хименес Атлетико Реал
Сегодня, 15:24
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