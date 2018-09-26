Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес сможет сыграть с "Реалом"

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес сможет сыграть в матче чемпионата Испании с "Реалом", передает официальный сайт "матрасников".Отмечается, что травма уругвайца оказалась не слишком серьезной.Напомним, что Хименес получил повреждение в матче 25 сентября с "Уэской" (3:0), после чего прошел обследование.