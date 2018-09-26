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Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии, которая проведет матчи Лиги наций.

В рамках группы 3 Лиги C болгары встретятся 13 октября в Софии со сборной Кипра, а 16 октября сыграют в Осло с Норвегией. После двух матчей в активе команды Попова шесть очков.

ФК "Спартак"
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 15:46
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