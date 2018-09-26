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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрген Клопп: в составе "Ливерпуля" нет ни одного плохого игрока
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что в Кубке Англии также необходимо играть на 100 процентов.
"Выходить на поле и играть на 50 процентов — это потеря времени. В этом просто нет смысла. Мои игроки должны всегда доказывать свой уровень и показывать все, на что они способны. На них постоянно оказывается давление. Если они не будут играть на максимуме, то могут потерять место в составе. Они это прекрасно знают.
На данный момент у нас нет ни одного плохого игрока. Все находятся в хорошей ситуации, но должны быть на 100 процентов сконцентрированы и сфокусированы. Нужно выходить на поле и не думать о том, что будет дальше.
Если я буду смотреть на игру футболистов и думать: "а ладно, это же всего лишь Кубок лиги", то у нас начнутся проблемы. У нас не будет таких игроков", — цитирует Клоппа Goal.
"Газета.ру"
"Выходить на поле и играть на 50 процентов — это потеря времени. В этом просто нет смысла. Мои игроки должны всегда доказывать свой уровень и показывать все, на что они способны. На них постоянно оказывается давление. Если они не будут играть на максимуме, то могут потерять место в составе. Они это прекрасно знают.
На данный момент у нас нет ни одного плохого игрока. Все находятся в хорошей ситуации, но должны быть на 100 процентов сконцентрированы и сфокусированы. Нужно выходить на поле и не думать о том, что будет дальше.
Если я буду смотреть на игру футболистов и думать: "а ладно, это же всего лишь Кубок лиги", то у нас начнутся проблемы. У нас не будет таких игроков", — цитирует Клоппа Goal.
"Газета.ру"
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