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Гол Франсуа Камано принес победу "Бордо" над "Лиллем"

"Бордо" взял верх над "Лиллем" (1:0) в матчем 7-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

7 тур

"Бордо" – "Лилль" 1:0

Гол: Камано, 8

"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми (Корнелиус, 71), Санкаре (Лерагер, 70), Бриан, Оджим, Камано (Карамо, 83)

"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Балло-Туре, Мендес, Шека (Мая, 81), Иконе, Бамба (Арайо, 57), Фонте (Реми, 73), Пепе

Предупреждения: Сумаоро, 55, Калу, 61, Мендес, 84

Удаления: Сумаро, 89

"Дижон" – "Лион" 0:3

Гол: Дембеле, 16, 19, Терье, 35

"Дижон": Рунарссон, Розье, Хаддади, Лаутоа (Гуркюфф, 77), Симан, Ямбере, Амальфитано, Абейд (Кейта, 46), Лойодиче, Тавареш, Жанно (Слити, 25)

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Дюбуа, Денайер, Морель, Тусар, Ауа, Альваро, Терье (Ферри, 75), Дембеле (Диоп, 65), Траоре (Депай, 84)

Предупреждения: Лойодиче, 56, Тузар, 60

Удаления: Тузар, 67, Лойодиче, 90+3
Теги: Бордо Лилль
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