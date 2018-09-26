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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Гол Франсуа Камано принес победу "Бордо" над "Лиллем"
"Бордо" взял верх над "Лиллем" (1:0) в матчем 7-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
7 тур
"Бордо" – "Лилль" 1:0
Гол: Камано, 8
"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми (Корнелиус, 71), Санкаре (Лерагер, 70), Бриан, Оджим, Камано (Карамо, 83)
"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Балло-Туре, Мендес, Шека (Мая, 81), Иконе, Бамба (Арайо, 57), Фонте (Реми, 73), Пепе
Предупреждения: Сумаоро, 55, Калу, 61, Мендес, 84
Удаления: Сумаро, 89
"Дижон" – "Лион" 0:3
Гол: Дембеле, 16, 19, Терье, 35
"Дижон": Рунарссон, Розье, Хаддади, Лаутоа (Гуркюфф, 77), Симан, Ямбере, Амальфитано, Абейд (Кейта, 46), Лойодиче, Тавареш, Жанно (Слити, 25)
"Лион": Лопеш, Рафаэл, Дюбуа, Денайер, Морель, Тусар, Ауа, Альваро, Терье (Ферри, 75), Дембеле (Диоп, 65), Траоре (Депай, 84)
Предупреждения: Лойодиче, 56, Тузар, 60
Удаления: Тузар, 67, Лойодиче, 90+3
Чемпионат Франции
7 тур
"Бордо" – "Лилль" 1:0
Гол: Камано, 8
"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми (Корнелиус, 71), Санкаре (Лерагер, 70), Бриан, Оджим, Камано (Карамо, 83)
"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Балло-Туре, Мендес, Шека (Мая, 81), Иконе, Бамба (Арайо, 57), Фонте (Реми, 73), Пепе
Предупреждения: Сумаоро, 55, Калу, 61, Мендес, 84
Удаления: Сумаро, 89
"Дижон" – "Лион" 0:3
Гол: Дембеле, 16, 19, Терье, 35
"Дижон": Рунарссон, Розье, Хаддади, Лаутоа (Гуркюфф, 77), Симан, Ямбере, Амальфитано, Абейд (Кейта, 46), Лойодиче, Тавареш, Жанно (Слити, 25)
"Лион": Лопеш, Рафаэл, Дюбуа, Денайер, Морель, Тусар, Ауа, Альваро, Терье (Ферри, 75), Дембеле (Диоп, 65), Траоре (Депай, 84)
Предупреждения: Лойодиче, 56, Тузар, 60
Удаления: Тузар, 67, Лойодиче, 90+3
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