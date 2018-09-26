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Гол Азара принес "Челси" победу над "Ливерпулем", "Арсенал" переиграл "Брентфорд"

"Челси" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (2:1).

Кубок Англии

3 раунд

"Ливерпуль" – "Челси" 1:2

Голы: Старридж, 59, Эмерсон, 79, Азар, 85

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Морено, Матип, Ловрен, Фабиньо (Салах, 87), Милнер (Хандерсон, 60), Кейта, Старридж, Шакири, Мане (Фирмино, 71)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Эмерсон, Кристенсен (Луис, 73), Кэхилл, Мозес, Ковачич (Канте, 64), Фабрегас, Баркли, Мората, Виллиан (Азар, 56)

Предупреждения: Милнер, 21, Матип, 26, Ковачич, 50, Фабиньо, 56, Кейта, 78, Хендерсон, 90, Мозес, 90+1, Мората, 90+5

"Арсенал" – "Брентфорд" 3:1

Голы: Уэлбек, 5, 37, Джадж, 58, Ляказетт, 90+3

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль, Мустафи, Холдинг, Гюэндузи, Мхитарян (Торрейра, 75), Эль-Ненни (Рэмси, 84), Смит (Ляказетт, 64), Айуоби, Уэлбек

"Брентфорд": Дэниэлс, Одубаджо (Далсгор, 64), Барбе, Жанвье, Джадж, Канос (Мопе, 74), Йеннарис, Мокотджо, Сойерс, Конса, Уоткинс (Бенрахма, 79)

Предупреждения: Лихтштайнер, 28, Конса, 36, Уэлбек, 63
Теги: Челси Ливерпуль Арсенал
Вчера, 23:48
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
отличная концовка,плачь,Энфилд!! laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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