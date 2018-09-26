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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол Азара принес "Челси" победу над "Ливерпулем", "Арсенал" переиграл "Брентфорд"
"Челси" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (2:1).
Кубок Англии
3 раунд
"Ливерпуль" – "Челси" 1:2
Голы: Старридж, 59, Эмерсон, 79, Азар, 85
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Морено, Матип, Ловрен, Фабиньо (Салах, 87), Милнер (Хандерсон, 60), Кейта, Старридж, Шакири, Мане (Фирмино, 71)
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Эмерсон, Кристенсен (Луис, 73), Кэхилл, Мозес, Ковачич (Канте, 64), Фабрегас, Баркли, Мората, Виллиан (Азар, 56)
Предупреждения: Милнер, 21, Матип, 26, Ковачич, 50, Фабиньо, 56, Кейта, 78, Хендерсон, 90, Мозес, 90+1, Мората, 90+5
"Арсенал" – "Брентфорд" 3:1
Голы: Уэлбек, 5, 37, Джадж, 58, Ляказетт, 90+3
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль, Мустафи, Холдинг, Гюэндузи, Мхитарян (Торрейра, 75), Эль-Ненни (Рэмси, 84), Смит (Ляказетт, 64), Айуоби, Уэлбек
"Брентфорд": Дэниэлс, Одубаджо (Далсгор, 64), Барбе, Жанвье, Джадж, Канос (Мопе, 74), Йеннарис, Мокотджо, Сойерс, Конса, Уоткинс (Бенрахма, 79)
Предупреждения: Лихтштайнер, 28, Конса, 36, Уэлбек, 63
Кубок Англии
3 раунд
"Ливерпуль" – "Челси" 1:2
Голы: Старридж, 59, Эмерсон, 79, Азар, 85
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Морено, Матип, Ловрен, Фабиньо (Салах, 87), Милнер (Хандерсон, 60), Кейта, Старридж, Шакири, Мане (Фирмино, 71)
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Эмерсон, Кристенсен (Луис, 73), Кэхилл, Мозес, Ковачич (Канте, 64), Фабрегас, Баркли, Мората, Виллиан (Азар, 56)
Предупреждения: Милнер, 21, Матип, 26, Ковачич, 50, Фабиньо, 56, Кейта, 78, Хендерсон, 90, Мозес, 90+1, Мората, 90+5
"Арсенал" – "Брентфорд" 3:1
Голы: Уэлбек, 5, 37, Джадж, 58, Ляказетт, 90+3
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль, Мустафи, Холдинг, Гюэндузи, Мхитарян (Торрейра, 75), Эль-Ненни (Рэмси, 84), Смит (Ляказетт, 64), Айуоби, Уэлбек
"Брентфорд": Дэниэлс, Одубаджо (Далсгор, 64), Барбе, Жанвье, Джадж, Канос (Мопе, 74), Йеннарис, Мокотджо, Сойерс, Конса, Уоткинс (Бенрахма, 79)
Предупреждения: Лихтштайнер, 28, Конса, 36, Уэлбек, 63
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