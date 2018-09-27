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"Рома" и "Наполи" одержали убедительные победы

Завершились матчи 6-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

6 тур

"Рома" – "Фрозиноне" 4:0

Голы: Ундер, 2, Пасторе, 28, Эль-Шаарави, 35, Коларов, 87

"Рома": Ольсен, Сантон, Коларов, Манолас (Маркано, 46), Фасио, Н'Зонзи, Ундер, Росси (Пеллегрини, 82), Пасторе (Дзаньоло, 67), Шик, Эль-Шаарави

"Фрозиноне": Спортьелло, Дзампано, Капуано, Ариаудо, Гольданига, Бегетто, Кассата (Соддимо, 72), Чибса, Кризетиг, Пинамонти (Чофани, 66), Чано (Кэмпбелл, 72)

Предупреждения: Кэмпбелл, 90+1

"Наполи" – "Парма" 3:0

Голы: Инсинье, 4, Милик, 47, 84

"Наполи": Карнезис, Малку, Руй, Максимович, Кулибали, Аллан, Руис, Диавара, Зелиньски (Верди, 76), Милик (Уна, 85), Инсинье (Мертенс, 68)

"Парма": Сепе, Якопини, Гобби, Алвеш, Гальоло, Штулац, Барилла, Дейола, Чичиретти (Силигарди, 61), Гаудио (Спрокати, 78), Инглезе (Чераволо, 65)

Предупреждения: Штулац, 33, Алвеш, 50, Барилла, 89
Теги: Рома Наполи Парма
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