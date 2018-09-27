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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Сельтой"
"Валенсия" в 6-м туре Ла Лиги поделили очки с "Сельтой". Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 76-й минуте.
Чемпионат Испании
6 тур
"Валенсия" – "Сельта" 1:1
Голы: Батшуайи, 25, Аспас, 82
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Мурильо, Солер, Васс, Коклен (Кондогбиа, 70), Гуэдеш (Черышев, 76), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 83)
"Сельта": Альварес, Мальо (Эккерт, 70), Хунка, Араухо, Кабраль, Ронкалья, Йокушлу (Систо, 46), Лоботка, Пейнадо, Гомес, Аспас (Алонсо, 86)
Предупреждения: Аспас, 45+1, Мальо, 48, Батшуайи, 56, Пейнадо, 75
Чемпионат Испании
6 тур
"Валенсия" – "Сельта" 1:1
Голы: Батшуайи, 25, Аспас, 82
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Мурильо, Солер, Васс, Коклен (Кондогбиа, 70), Гуэдеш (Черышев, 76), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 83)
"Сельта": Альварес, Мальо (Эккерт, 70), Хунка, Араухо, Кабраль, Ронкалья, Йокушлу (Систо, 46), Лоботка, Пейнадо, Гомес, Аспас (Алонсо, 86)
Предупреждения: Аспас, 45+1, Мальо, 48, Батшуайи, 56, Пейнадо, 75
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