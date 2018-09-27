Новости партнеров

"Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Сельтой"

"Валенсия" в 6-м туре Ла Лиги поделили очки с "Сельтой". Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 76-й минуте.

Чемпионат Испании

6 тур

"Валенсия" – "Сельта" 1:1

Голы: Батшуайи, 25, Аспас, 82

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Мурильо, Солер, Васс, Коклен (Кондогбиа, 70), Гуэдеш (Черышев, 76), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 83)

"Сельта": Альварес, Мальо (Эккерт, 70), Хунка, Араухо, Кабраль, Ронкалья, Йокушлу (Систо, 46), Лоботка, Пейнадо, Гомес, Аспас (Алонсо, 86)

Предупреждения: Аспас, 45+1, Мальо, 48, Батшуайи, 56, Пейнадо, 75
Теги: Валенсия Сельта
Сегодня, 00:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.