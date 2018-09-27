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Даниэле Де Росси провел 600-й матч за "Рому"

"Рома" разгромила "Фрозиноне" (4:0) в матче 6-го тура серии А.

Эта игра стала 600-й для капитана римлян Даниэле Де Росси. 35-летний итальянец вышел на поле в стартовом составе, был заменен на 82-й минуте встречи.

Де Росси выступает в футболке римского клуба с 2001 года. За это время он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок страны.

AS Roma
Теги: Де Росси Рома
Сегодня, 12:56
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