Даниэле Де Росси провел 600-й матч за "Рому"

"Рома" разгромила "Фрозиноне" (4:0) в матче 6-го тура серии А.Эта игра стала 600-й для капитана римлян Даниэле Де Росси. 35-летний итальянец вышел на поле в стартовом составе, был заменен на 82-й минуте встречи.Де Росси выступает в футболке римского клуба с 2001 года. За это время он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок страны.