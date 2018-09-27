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Бенедикт Хеведес: Германия обладает фантастическими условиями для Евро-2024

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес уверен, что Германия достойно проведет чемпионат Европы-2024.

"Германия будет хорошим хозяином чемпионата Европы. Страна обладает фантастическими условиями для проведения данного футбольного турнира с ее великолепными стадионами и болельщиками, которые полны энтузиазма. Я с нетерпением жду этот турнир", - цитирует Хеведеса ТАСС.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.
Теги: Хеведес
Сегодня, 20:17
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