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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Бенедикт Хеведес: Германия обладает фантастическими условиями для Евро-2024
Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес уверен, что Германия достойно проведет чемпионат Европы-2024.
"Германия будет хорошим хозяином чемпионата Европы. Страна обладает фантастическими условиями для проведения данного футбольного турнира с ее великолепными стадионами и болельщиками, которые полны энтузиазма. Я с нетерпением жду этот турнир", - цитирует Хеведеса ТАСС.
Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.
"Германия будет хорошим хозяином чемпионата Европы. Страна обладает фантастическими условиями для проведения данного футбольного турнира с ее великолепными стадионами и болельщиками, которые полны энтузиазма. Я с нетерпением жду этот турнир", - цитирует Хеведеса ТАСС.
Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.
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